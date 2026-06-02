Retribuzione: nuove norme in vigore

La retribuzione è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. È entrata in vigore la Trasparenza salariale, con importanti implicazioni per il mondo del lavoro. Le aziende sono ora obbligate a indicare la retribuzione prevista negli annunci di lavoro, cambiando radicalmente il modo in cui vengono gestiti i colloqui di assunzione. Questa novità potrebbe impattare in particolare sulle piccole e micro imprese, che dovranno fare i conti con questioni legate alla privacy. Un cambiamento significativo che potrebbe avere ripercussioni su diversi settori e categorie di lavoratori.

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