Riccione: incendio grave, autostrada chiusa

Un grosso incendio ha colpito l’autostrada A14 a Riccione, causando gravi conseguenze. Al momento sono in corso intensi lavori per riaprire il casello, che è stato chiuso a causa dell’emergenza. Secondo le ultime informazioni, sono state coinvolte diverse auto e un camion cisterna, con la dispersione di gasolio e due auto distrutte. La situazione è sotto controllo, ma si segnalano lunghe code e disagi per il traffico.

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