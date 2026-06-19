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Riccione: incendio grave, autostrada chiusa

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Un grosso incendio ha colpito l’autostrada A14 a Riccione, causando gravi conseguenze. Al momento sono in corso intensi lavori per riaprire il casello, che è stato chiuso a causa dell’emergenza. Secondo le ultime informazioni, sono state coinvolte diverse auto e un camion cisterna, con la dispersione di gasolio e due auto distrutte. La situazione è sotto controllo, ma si segnalano lunghe code e disagi per il traffico.

La notizia del grave incendio a Riccione è al momento molto ricercata online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, si consiglia di consultare le fonti disponibili online.

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