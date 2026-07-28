Ricina: mistero e paura a Pietracatella

La ricina si conferma al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia delle misteriose morti avvelenate a Pietracatella. Gli inquirenti sono sulle tracce dei presunti killer, ipotizzando che possano vivere proprio nel piccolo paese colpito dalla tragedia.

La caccia al veleno si concentra sugli abiti e sugli alimenti dell’appartamento delle vittime, mentre specialisti tedeschi sono giunti sul posto per cercare tracce di ricina su superfici e vestiti.

La situazione, ancora avvolta nel mistero, tiene in ansia l’opinione pubblica e solleva domande su cosa possa aver scatenato un simile gesto e chi possa essere dietro a esso.

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