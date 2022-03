“Ricostruire l’economia”, incontro all’Aquila dedicato alla macro-misura B del Fondo complementare del PNRR per il territorio del cratere 2009

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Venerd 11 marzo, alle ore 10, presso l’Auditorium del Parco, all’Aquila, si terr il convegno “Ricostruire l’economia” per confrontarsi sul pacchetto di misure per le aziende previste nel Fondo complementare del PNRR per lo sviluppo delle aree del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016.

L'evento sar incentrato sul programma unitario di intervento di rilancio economico e sociale della macro-misura B, che prevede l'utilizzo di risorse complessive di 700 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico produttivo delle nostre aree, attraverso un insieme di azioni dedicate, premiali e rafforzate rispetto a quelle ordinarie

Promotore dell'incontro il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che parteciper nella duplice veste di amministratore locale nonch di componente del Comitato di indirizzo per gli interventi della macro-misura B, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016, Giovanni Legnini, e il capo struttura sisma 2009, Carlo Presenti – Saranno presenti, inoltre, in qualit di relatori, il direttore del dipartimento della presidenza della Regione Abruzzo, Emanuela Grimaldi, il commissario Zes Abruzzo, Mauro Miccio, il consigliere politico del ministero per il Sud e la coesione territoriale, Paolo Russo, l'esperto della struttura sisma 2016, Romano Benini, il responsabile funzione incentivi e innovazione Invitalia, Ernesto Somma, e il direttore generale incentivi del Mise, Giuseppe Bronzino

Il convegno, moderato dal giornalista Luca Bergamotto, sar trasmesso in diretta web sui canali social istituzionali del Comune dell’Aquila –

Chi fosse interessato pu prenotare la sua partecipazione alla casella e-mail ricostruireleconomia@comune.laquila.it. Le domande saranno accolte fino a esaurimento posti.

L’evento organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con Regione Abruzzo, Comuni del cratere 2009, Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Struttura di missione per il sisma 2009, USRA e USRC.

