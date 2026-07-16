Ricostruzione: Marsilio, dalla gestione dell’emergenza alla programmazione di un territorio più resiliente

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Dalla difesa della costa alla ricostruzione post-sisma, passando per la formazione dei tecnici chiamati a progettare i territori del futuro – recita il testo pubblicato online. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione dell’iniziativa “Fuori dalle emergenze – Conoscere per progettare il futuro”, promossa da ANCE Teramo con ANCE Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un esempio concreto – ha dichiarato Marsilio – è rappresentato dagli interventi contro l’erosione costiera – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo interessato circa 140 chilometri di litorale con opere per quasi 100 milioni di euro, superando la logica degli interventi tampone e puntando su una pianificazione organica che sta già producendo risultati significativi e destinati a durare nel tempo”.Il presidente ha quindi richiamato il modello della ricostruzione post-sisma, sottolineando come l’obiettivo non sia semplicemente riparare i danni provocati dalle calamità, ma realizzare edifici e infrastrutture progettati per resistere ai futuri eventi naturali.“La ricostruzione – ha spiegato – significa costruire un territorio più forte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le abitazioni, gli edifici pubblici e le infrastrutture vengono realizzati con criteri che li rendono più sicuri e resilienti, trasformando l’esperienza maturata dopo i terremoti in un patrimonio stabile di competenze”.Marsilio ha inoltre ricordato il valore della formazione, citando i percorsi dedicati ai tecnici impegnati nella progettazione e nella ricostruzione dei territori fragili, promossi anche attraverso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Non ci limitiamo a ricostruire ciò che è stato danneggiato – ha concluso – ma stiamo costruendo una cultura della prevenzione e della programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È questo l’approccio che ci consente di affrontare le sfide del futuro con territori più forti e più preparati.”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it