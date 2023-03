Ricostruzione: Marsilio incontra i sindaci dell’Area omogena 5

- Advertisement -

Cugnoli (Pe), 6 mar. Il presidente Marco Marsilio ha incontrato, oggi pomeriggio, a Cugnoli, i sindaci dell’Area omogenea 5 del cratere sismico 2009-2016, coordinati dal primo cittadino di Pizzoli Gianni Anastasio – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro – si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Cugnoli – hanno partecipato il Commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, i direttori degli uffici speciali, Raffaele Fico e Vincenzo Rivera, il deputato Guerino Testa e il sindaco Lanfranco Chiola – viene evidenziato sul sito web. Il presidente Marco Marsilio si è soffermato, nel suo intervento, sulla “straordinaria collaborazione emersa tra le istituzioni del territorio e gli uffici speciali per la ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. Con il commissario Castelli – ha osservato – stiamo raccogliendo le problematiche legate alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato al fine di individuare le soluzioni migliori per aiutare e sostenere i comuni – aggiunge la nota pubblicata. Un ulteriore elemento – ha aggiunto ancora il presidente rivolgendosi ai sindaci – è la legge sulla ricostruzione, che mira a semplificare l’iter amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. Un altro tema importante, su cui il Governo nazionale è a lavoro, è il superbonus destinato al recupero degli immobili presenti nei comuni del cratere sismico: ci saranno novità positive – Con il commissario Castelli – ha concluso – siamo impegnati a superare ogni tipo di ostacolo e garantire risorse finanziarie adeguate per completare l’opera di ricostruzione”. Il presidente della giunta, infine, si è trasferito a Popoli, nel tardo pomeriggio, dove ha partecipato a un convegno nel quale è stato illustrato il progetto di rilancio delle terme cittadine finanziato dal Piano nazionale complementare – si apprende dalla nota stampa. Presenti all’evento, tra gli altri, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il direttore della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il sindaco Dino Santoro e l’amministratore unico “Terme di Popoli” Benigno D’Orazio – recita il testo pubblicato online. GILPET/230306

