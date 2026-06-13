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Ricostruzione post sisma 2009: dal CIPESS oltre 265 milioni di euro per l’Abruzzo

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Dal sito della Regione Abruzzo:“L’approvazione da parte del CIPESS di interventi per oltre 265 milioni di euro rappresenta un passaggio decisivo per consolidare e accompagnare verso il completamento il percorso di ricostruzione post sisma 2009 nei territori abruzzesi.Le decisioni assunte nell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile mettono a disposizione  risorse fondamentali: oltre 255 milioni destinati alla ricostruzione privata, ripartiti tra Comune dell’Aquila, Comuni del cratere e fuori cratere, 800 mila euro per il recupero della chiesa di Santa Maria del Carmine di Pescina e circa 9,7 milioni per il funzionamento degli Uffici speciali e l’assistenza tecnica, somme che garantiscono continuità finanziaria agli interventi e piena operatività amministrativa – Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Consigliere Mario Fiorentino, e a tutti gli Uffici coinvolti per il lavoro puntuale e costante svolto in questi anni, che ha consentito di raggiungere risultati concreti e di accompagnare con efficacia una delle fasi più complesse e delicate della ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’impegno condiviso tra Governo, Struttura di missione, Regione ed enti territoriali continua a rappresentare la chiave per garantire tempi certi, qualità degli interventi e piena restituzione dei territori alle comunità, nel segno della sicurezza, della memoria e dello sviluppo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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