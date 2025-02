Ricostruzione post-sisma: Regione Abruzzo presenta la mostra al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 24 feb. – Il Comitato Europeo delle Regioni ospiterà al quinto piano della sede di Rue Belliard 99-101, a Bruxelles, fino al 13 marzo, la mostra itinerante Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 until today, promossa dalla Regione Abruzzo in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC).L’esposizione, di carattere fotografico e video, intende offrire una testimonianza concreta dello stato della ricostruzione nel Comune dell’Aquila e nei Comuni del cratere sismico, a circa sedici anni dal terremoto del 2009. Attraverso 15 pannelli espositivi, il pubblico potrà osservare l’evoluzione di edifici di particolare rilievo storico, artistico, architettonico e culturale, con immagini che ne documentano le condizioni subito dopo il sisma e l’attuale stato di restauro e recupero – Ogni pannello è dotato di un QR Code, che permette di approfondire i dettagli degli interventi realizzati.Oltre alla sezione fotografica, la mostra sarà arricchita dalla proiezione di un video dedicato alla ricostruzione, con immagini e testimonianze che raccontano il lavoro svolto e l’impegno delle comunità locali nella rinascita del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei giorni 4, 5, 6, 7, 10 e 13 marzo, in occasione delle riunioni delle Commissioni NAT, ENVE, SEDEC, CIVEX, ECON e COTER, sarà presente personale incaricato per accogliere i visitatori e fornire informazioni dettagliate sui progetti di ricostruzione – Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per condividere a livello europeo i risultati raggiunti e le sfide affrontate nella ricostruzione dell’Abruzzo, offrendo uno spazio di riflessione sul valore della resilienza e della memoria collettiva – viene evidenziato sul sito web. La mostra si concluderà il 13 marzo, con un momento istituzionale, al termine della sessione antimeridiana della Commissione COTER del Comitato Europeo delle Regioni.L’incontro, previsto alle ore 13, vedrà la partecipazione di:che interverranno per fare il punto sullo stato della ricostruzione nei rispettivi ambiti di competenza – si apprende dal portale web ufficiale. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo concluderà i lavori con un intervento istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. K.SCOLTA 250224

