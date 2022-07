Rifiuti: incostituzionale legge regionale n. 45/2020 nella parte in cui non prevedeva possibilità di realizzare inceneritori

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Legittima la scelta di prevedere impianti di smaltimento a debita distanza da punti sensibili.

Pescara, 26 lug. – La Corte costituzionale, con sentenza n. 191/2022 del 5 giugno scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n.45 del 30 dicembre 2020 (Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, limitatamente alla parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani.

Nel 2020, è stata licenziata una legge regionale sull’economia circolare che ha confermato di non prevedere la realizzazione di inceneritori all’interno del territorio della regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. In realtà, si trattava di una previsione già presente nella normativa regionale che però andava a confliggere con quella nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo è stata impugnata dal Governo e la Corte ne ha sancito l’illegittimità costituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La Corte Costituzionale ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, lettera u), della stessa legge regionale dell’Abruzzo n. 45 del 2020, pure impugnata dal Governo, nella parte in cui si prevedeva che l’impiantistica legata allo smaltimento dei rifiuti dovesse essere realizzata a debita distanza dai centri abitati e da funzioni sensibili come scuole, asili nido, centri sportivi e di aggregazione, distretti sanitari, ospedali e case di riposo – recita il testo pubblicato online.

In quest’ultimo caso, infatti, la Corte Costituzionale ha ribadito che compete alle Regioni ‘la definizione di criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e che i Piani Regionali per la gestione dei rifiuti stabiliscono i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti’”. US/220726

