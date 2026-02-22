Riforma delle pensioni Fornero: scivoli e isopensione

In queste ore, la riforma delle pensioni Fornero è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un argomento di grande rilevanza che coinvolge milioni di lavoratori italiani.

Uno dei concetti chiave in discussione è l’isopensione, un meccanismo fondamentale per garantire equità tra i diversi lavoratori. Inoltre, si parla molto dello “scivolo”, un meccanismo di transizione che subirà importanti cambiamenti a partire dal 2027, con l’aumento dell’età pensionabile.

È importante sottolineare che, a partire dal 2027, anche per i lavoratori in esubero, si registrerà un’alzata dell’età di uscita, con nuove soglie e requisiti definiti dall’Inps.

La questione delle pensioni è un tema complesso e delicato, che richiede un’analisi accurata e approfondita. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online.