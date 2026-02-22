- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Febbraio 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaRiforma delle pensioni Fornero: scivoli e isopensione
Notizie Italia

Riforma delle pensioni Fornero: scivoli e isopensione

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, la riforma delle pensioni Fornero è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un argomento di grande rilevanza che coinvolge milioni di lavoratori italiani.

Uno dei concetti chiave in discussione è l’isopensione, un meccanismo fondamentale per garantire equità tra i diversi lavoratori. Inoltre, si parla molto dello “scivolo”, un meccanismo di transizione che subirà importanti cambiamenti a partire dal 2027, con l’aumento dell’età pensionabile.

È importante sottolineare che, a partire dal 2027, anche per i lavoratori in esubero, si registrerà un’alzata dell’età di uscita, con nuove soglie e requisiti definiti dall’Inps.

La questione delle pensioni è un tema complesso e delicato, che richiede un’analisi accurata e approfondita. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it