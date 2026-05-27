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Politica

Riforma storica del servizio idrico in Abruzzo: D’Incecco e Mannetti (Lega) puntano sull’efficienza e sulla gestione pubblica

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Vincenzo D’Incecco, Capogruppo della Lega in Regione e presidente della Commissione Bilancio, insieme al consigliere regionale Carla Mannetti hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della riforma del servizio idrico integrato da parte del Consiglio regionale.

Secondo D’Incecco e Mannetti, si tratta di una riforma storica che punta a garantire un servizio pubblico efficiente e di qualità per i cittadini. L’obiettivo principale è mantenere una gestione in house del servizio idrico, con la volontà di razionalizzare le strutture e offrire strumenti utili per rendere il sistema più solido e funzionale.

La riforma prevede la riduzione del numero dei gestori del servizio e dei canoni, la semplificazione delle strutture e il miglioramento del coordinamento tra i territori. Queste misure dovrebbero favorire l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali, sostenere una pianificazione infrastrutturale coerente, ridurre le perdite e migliorare la qualità complessiva del servizio, compresa la depurazione.

Secondo i due esponenti della Lega, siamo di fronte a un passaggio strategico per il futuro del servizio idrico, volto a coniugare efficienza gestionale e tutela della gestione pubblica nell’interesse del territorio. L’approvazione della norma rappresenta quindi un importante traguardo che punta a garantire un servizio stabile, continuo e capace di rispondere efficacemente alle esigenze delle comunità.

In conclusione, D’Incecco e Mannetti si dichiarano soddisfatti del risultato ottenuto e sottolineano l’impegno costante per assicurare un servizio idrico di qualità per i cittadini.

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