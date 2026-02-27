Rigenerazione urbana a Pescara: ex cementificio diventa nuova porta della città

Sta prendendo forma a Pescara l’idea di una nuova porta d’ingresso della città, grazie alla trasformazione dell’area dell’ex cementificio che per decenni è rimasta segnata dalla sua presenza. Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, sottolinea che l’avanzamento delle demolizioni ha permesso di immaginare un luogo completamente diverso, con servizi, funzioni moderne e spazi pubblici capaci di accogliere residenti e visitatori.

“La trasformazione in corso apre la strada alla creazione di un grande parco urbano, nuove strutture dedicate alla cultura e al turismo, aree per il tempo libero e attività legate all’accoglienza e alla gastronomia, restituendo alla città un’area che per troppo tempo è rimasta isolata e inutilizzata”, afferma Testa durante la presentazione del progetto di rigenerazione urbana dell’ex cementificio.

L’evoluzione del cantiere segna un passaggio simbolico e concreto, trasformando ciò che per anni è stato un limite allo sviluppo urbano in un’opportunità per ridisegnare un intero quadrante della città e renderlo accessibile, ordinato e integrato con il tessuto circostante. La nuova area punta a diventare un punto di riferimento per la cultura, il turismo e il tempo libero, offrendo servizi moderni e spazi pubblici accoglienti.

L’iniziativa di rigenerazione urbana dell’ex cementificio di Pescara si propone di ridare vita a un’area che per troppo tempo è stata inutilizzata, trasformandola in un luogo dinamico e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori della città.