- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaRigenerazione urbana a Pescara: ex cementificio diventa nuova porta della città
Eventi e Cultura

Rigenerazione urbana a Pescara: ex cementificio diventa nuova porta della città

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sta prendendo forma a Pescara l’idea di una nuova porta d’ingresso della città, grazie alla trasformazione dell’area dell’ex cementificio che per decenni è rimasta segnata dalla sua presenza. Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, sottolinea che l’avanzamento delle demolizioni ha permesso di immaginare un luogo completamente diverso, con servizi, funzioni moderne e spazi pubblici capaci di accogliere residenti e visitatori.

“La trasformazione in corso apre la strada alla creazione di un grande parco urbano, nuove strutture dedicate alla cultura e al turismo, aree per il tempo libero e attività legate all’accoglienza e alla gastronomia, restituendo alla città un’area che per troppo tempo è rimasta isolata e inutilizzata”, afferma Testa durante la presentazione del progetto di rigenerazione urbana dell’ex cementificio.

L’evoluzione del cantiere segna un passaggio simbolico e concreto, trasformando ciò che per anni è stato un limite allo sviluppo urbano in un’opportunità per ridisegnare un intero quadrante della città e renderlo accessibile, ordinato e integrato con il tessuto circostante. La nuova area punta a diventare un punto di riferimento per la cultura, il turismo e il tempo libero, offrendo servizi moderni e spazi pubblici accoglienti.

L’iniziativa di rigenerazione urbana dell’ex cementificio di Pescara si propone di ridare vita a un’area che per troppo tempo è stata inutilizzata, trasformandola in un luogo dinamico e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori della città.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it