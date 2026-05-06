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Right to Stay, Marsilio: “Abruzzo pronta a essere regione pilota contro lo spopolamento”

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Dal sito della Regione Abruzzo:Bruxelles, 6 maggio 2026 – “Il diritto di restare è un tema a noi molto caro – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo ha iniziato a lavorarci fin dall’inizio del mio mandato, con una legge contro lo spopolamento delle aree montane e interne, che presto rifinanzieremo per darle nuovo vigore”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro dedicato al lancio della strategia europea “Right to Stay”, presentata oggi a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto – “È importante – ha aggiunto Marsilio – che dai massimi vertici delle istituzioni europee venga riconosciuto il diritto delle popolazioni a restare, vivere e lavorare per scelta nel luogo che chiamano casa, attraverso servizi, infrastrutture, connessioni, trasporti e sanità. Il diritto di muoversi è fondamentale – ha sottolineato – ma deve restare una scelta, non una costrizione dovuta alla mancanza di opportunità, studio, lavoro o salute”.Marsilio ha quindi confermato il sostegno della Regione all’iniziativa europea: “Porteremo l’esperienza dell’Abruzzo, territorio con centinaia di piccoli comuni montani e frazioni – precisa il comunicato. Ci candidiamo a essere regione pilota per sperimentare queste politiche”.Erano presenti all’incontro anche la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola; il Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti; il Ministro delle Finanze Makis Keravnos, in rappresentanza della Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea; e Kata Tüttő, Presidente del Comitato europeo delle Regioni – precisa la nota online. (REGFLASH)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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