Rigopiano: Marsilio alla commemorazione delle vittime nell’ottavo anniversario della tragedia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Presidente, è dovere delle istituzioni continuare ad investire sulla messa in sicurezza dei territori Farindola, 18 gen. Anche quest’anno, nell’ottavo anniversario della tragedia di Rigopiano, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha voluto portare il suo omaggio e quello della Regione Abruzzo alle 29 persone che persero la vita nel crollo dell’hotel. La cerimonia in memoria delle vittime si sarebbe dovuta tenere a Rigopiano, ma non c’erano le condizioni di sicurezza a causa delle avverse condizioni meteo – riporta testualmente l’articolo online. Così l’intera celebrazione è stata spostata all’interno della chiesa di San Nicola Vescovo dove si è svolta la funzione religiosa – si apprende dal portale web ufficiale. Poi nel sagrato i familiari delle vittime hanno fatto volare dei palloncini bianchi in ricordo di chi non c’è più sulle note de “Il Signore delle cime” da parte del coro Pacini di Atri – “Ogni anno è sempre un momento particolare ed intenso – ha dichiarato Marsilio – ed è un gran dolore vedere i familiari delle vittime con le lacrime agli occhi come fosse il primo giorno – È assolutamente doveroso – ha aggiunto il Presidente – dedicare questa giornata alla memoria di quanti non sono più tra noi a seguito di quella immane tragedia così come è importante rinnovare l’impegno solenne a fare in modo che non accada mai più quello che purtroppo è avvenuto otto anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo – ha concluso- le Istituzioni hanno il dovere di sostenere e di continuare a finanziare tutte le opere che servono per mettere in sicurezza i territori”. /250118

