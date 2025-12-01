Rimborsi 730 a dicembre, soldi in arrivo sul c/c

Dicembre è il mese in cui molti contribuenti che hanno presentato il modello 730/2025 senza sostituto d’imposta iniziano a vedere accreditato il rimborso direttamente sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate sta procedendo con i pagamenti delle eccedenze a credito emerse dalla dichiarazione, con nuovi accrediti in arrivo proprio in vista delle festività natalizie.

730 senza sostituto: come funziona il rimborso

Il modello 730 senza sostituto riguarda chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico che possa effettuare i conguagli in busta paga o sul cedolino della pensione. In questi casi è l’Agenzia delle Entrate a erogare direttamente il rimborso Irpef spettante, dopo i controlli di rito sulla dichiarazione presentata.

Una volta conclusa l’elaborazione del 730, l’importo a credito viene liquidato dall’Agenzia con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al contribuente, se l’IBAN è stato comunicato correttamente, oppure con altre modalità alternative quando le coordinate non sono disponibili.

Dicembre 2025: rimborsi in pagamento

In queste settimane stanno avanzando i rimborsi per chi ha trasmesso il 730/2025 senza sostituto d’imposta e risulta a credito. Molti contribuenti stanno visualizzando nella propria area riservata le date di disposizione dei pagamenti, con accrediti che arrivano a ridosso di Natale o comunque entro la fine dell’anno, mentre per alcune posizioni i tempi possono slittare ai primi mesi successivi in base ai controlli effettuati.

Gli accrediti non avvengono tutti nello stesso giorno: l’Agenzia delle Entrate procede in maniera scaglionata, in funzione delle tempistiche di lavorazione delle dichiarazioni e della presenza o meno di verifiche aggiuntive.

Importanza dell’IBAN comunicato all’Agenzia

Per ottenere il rimborso direttamente sul conto corrente è fondamentale che l’Agenzia delle Entrate disponga di un IBAN valido e intestato al contribuente. La comunicazione delle coordinate bancarie avviene tramite i servizi online dell’Agenzia, accessibili con Spid, Cie o Cns, scegliendo la funzione dedicata ai “rimborsi su conto corrente”.

Chi ha già provveduto in passato a comunicare l’IBAN e non ha modificato il proprio conto può normalmente utilizzare le stesse coordinate. In caso di cambio banca, chiusura del conto o errori nei dati, è necessario aggiornare tempestivamente l’informazione per evitare ritardi nella ricezione del rimborso.

Cosa succede se l’IBAN non è presente

Se non è stato indicato alcun IBAN, o se le coordinate risultano non utilizzabili, il rimborso non viene perso, ma può essere erogato con modalità differenti. In molti casi viene predisposto un pagamento tramite bonifico domiciliato, incassabile presso gli uffici postali, o attraverso altre forme previste dalla normativa.

Queste soluzioni alternative possono comportare tempistiche leggermente più lunghe e richiedere al contribuente di recarsi fisicamente allo sportello per riscuotere la somma spettante, seguendo le indicazioni contenute nelle comunicazioni ricevute.

Come controllare lo stato del rimborso

Per verificare se il rimborso del 730 senza sostituto è stato disposto, è possibile accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultare la sezione dedicata alla dichiarazione precompilata o ai rimborsi. Da lì si possono visualizzare l’importo riconosciuto, l’eventuale data di pagamento e le coordinate su cui verrà effettuato l’accredito.

In alternativa ci si può rivolgere a un intermediario abilitato, come il Caf o il professionista che ha trasmesso la dichiarazione, per avere un supporto nella consultazione delle informazioni e nella verifica di eventuali anomalie.

Attenzione a tempi e controlli

I rimborsi disposti a dicembre rappresentano spesso l’ultima tranche dell’anno per chi ha presentato in tempo il modello 730/2025 senza sostituto e risulta a credito. Tuttavia, la presenza di controlli aggiuntivi o di particolari situazioni dichiarative può comportare tempi più lunghi, senza che ciò implichi automaticamente un problema sul diritto al rimborso.

In sintesi, per chi attende il rimborso del 730/2025 senza sostituto, dicembre è un mese chiave: con un IBAN correttamente comunicato e una posizione regolare, aumentano le possibilità di vedere il credito accreditato sul conto corrente proprio a ridosso delle festività.