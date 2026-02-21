- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Eventi e Cultura

Rimini: l’Abruzzo trionfa al ‘Beer&Food Attraction’ con le sue eccellenze brassicole

Successo per l’Abruzzo al ‘Beer&Food Attraction’ di Rimini, con grande visibilità e riscontro per le eccellenze brassicole regionali. Durante l’evento svoltosi dal 15 al 17 febbraio, la Regione Abruzzo ha fatto il suo esordio con ottimi risultati, dimostrando la solidità e la competitività della filiera brassicola regionale.

Il Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della Legge n. 5 del 15 marzo 2021 “Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale”, ha dichiarato: “La presenza della Regione Abruzzo al ‘Beer&Food Attraction’ conferma che la nostra filiera brassicola è oggi una realtà strutturata, competitiva e capace di affermarsi anche sui mercati esteri. Un lavoro che ha posto le basi per strutturare e valorizzare un comparto in costante crescita e sempre più rappresentativo dell’identità agricola abruzzese”.

La manifestazione, organizzata con il supporto di ARAP, ha visto lo stand Abruzzo diventare un punto di riferimento per degustazioni, incontri business e momenti di approfondimento dedicati al settore brassicolo regionale. Durante l’evento si sono tenuti 23 incontri B2B, tra cui due con importanti distributori internazionali, che hanno manifestato interesse verso i prodotti abruzzesi e confermato la loro partecipazione alla prossima edizione di “Birre d’Abruzzo”, in programma a novembre.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha sottolineato l’importanza strategica del settore brassicolo in termini di sviluppo economico e apertura ai mercati. “Ora si guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare la presenza nelle principali fiere internazionali di settore, rafforzando ulteriormente la promozione delle eccellenze brassicole e sostenendo la crescita di un comparto agricolo che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama produttivo regionale”, hanno affermato D’Incecco e Imprudente.

