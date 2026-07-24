Rinasce la Stella Maris di Montesilvano

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Da storica colonia marina a moderno polo universitario, scientifico e culturale – si apprende dalla nota stampa. È stata inaugurata questa mattina la nuova Stella Maris di Montesilvano, il complesso monumentale affacciato sull’Adriatico che, grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo e Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, torna a vivere come centro di formazione, ricerca, innovazione e servizi aperti alla collettività.Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e il rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, Liborio Stuppia, insieme alle autorità civili, accademiche e militari – All’evento era presente anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.L’intervento restituisce alla comunità uno degli edifici più rappresentativi del razionalismo italiano, realizzato tra il 1938 e il 1939 su progetto dell’architetto Francesco Leoni e celebre per la sua inconfondibile pianta a forma di aeroplano – Dopo decenni di abbandono, la Stella Maris torna così a essere un punto di riferimento per il territorio, mantenendo la propria vocazione pubblica e aprendosi a nuove funzioni dedicate alla formazione universitaria, alla ricerca e all’innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel suo discorso durante la cerimonia, il presidente Marco Marsilio ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto – “Siamo felicissimi – ha esordito Marsilio- era davvero una tristezza vedere per troppi anni lasciata al degrado, all’abbandono, all’inutilizzo una struttura così bella e importante, che ha segnato profondamente la storia della comunità da quando nacque per essere una colonia marina – Ora queste funzioni purtroppo o per fortuna si sono perse, ed è stato difficile nel corso del tempo garantire una continuità nell’utilizzo e darle una destinazione – Voglio ringraziare profondamente l’Università di Chieti-Pescara “Gabriele d’Annunzio”, qui rappresentata con i suoi vertici presenti e passati”.A margine dell’inaugurazione, Marsilio ha poi sottolineato l’importanza del recupero dell’opera e il suo valore strategico e culturale per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Finalmente, dopo 40 anni, con un contributo economico determinante della Regione Abruzzo, la Provincia e il Comune di Montesilvano hanno, insieme all’Università, portato avanti questo progetto che finalmente restituisce ai cittadini un bene stupendo dal punto di vista architettonico: la sua collocazione, la sua forma molto particolare di aereo che plana sulla spiaggia e guarda il mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nata come colonia marina, è durata poco nella sua funzione ed è rimasta per troppo tempo abbandonata, vandalizzata e persino pericolosa – Ora finalmente riapre: man mano l’Università comincerà a implementare le tante attività di formazione e di studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci sarà anche la Biblioteca comunale di Montesilvano: pensate quanto sarà bello poter venire a studiare in questo edificio, su queste balconate aperte verso il mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un’occasione unica e una risorsa molto preziosa per la comunità abruzzese e per Montesilvano in particolare – Spero anzi che il pregio architettonico di questo edificio perfettamente restaurato e restituito alla sua funzione pubblica possa attirare anche tanti studiosi di architettura da molte parti per conoscere le nostre bellezze – si apprende dalla nota stampa. Con questa inaugurazione – ha concluso il presidente – riconsegniamo all’Abruzzo un luogo simbolo della nostra storia, trasformando un edificio per troppo tempo inutilizzato in un centro di eccellenza destinato ai giovani, alla ricerca e alla cultura – si apprende dal portale web ufficiale. È un investimento che guarda al futuro, valorizzando un patrimonio architettonico di straordinario pregio e dimostrando quanto la collaborazione tra istituzioni possa generare opportunità di crescita per l’intero territorio”.Il progetto, del valore complessivo di 3,3 milioni di euro, è stato finanziato con 1,8 milioni di euro dalla Regione Abruzzo, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, e con 1,55 milioni di euro dall’Università “Gabriele d’Annunzio”. L’intervento ha consentito di completare la rifunzionalizzazione dell’immobile, trasformandolo in un moderno polo destinato alle attività accademiche, scientifiche e ai servizi per la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it