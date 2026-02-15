Rinnovo calendario scolastico: novità 2026/27

In queste ore, il nuovo calendario scolastico per l’anno 2026/27 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le prime delibere delle Regioni sono in fase di definizione, delineando le date di inizio delle lezioni, le vacanze di Pasqua e i ponti previsti. Un momento cruciale per genitori, studenti e docenti, che vedono nell’organizzazione dell’anno scolastico un punto fondamentale per la pianificazione delle attività.

La scelta delle date di inizio e fine delle lezioni, delle festività e dei periodi di vacanza è sempre oggetto di discussione e riflessione, poiché influisce direttamente sulla vita di milioni di persone. È importante tenersi informati sulle ultime novità riguardanti il calendario scolastico nazionale e regionale, per pianificare al meglio le attività e gli impegni del prossimo anno accademico.

