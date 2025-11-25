Rinnovo CCNL Enti locali: cosa cambia con il nuovo contratto

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il comparto delle funzioni locali relativo al triennio 2022-2024 è arrivato a conclusione con la firma dell’ipotesi di accordo in sede di contrattazione nazionale. L’intesa riguarda il personale non dirigente di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni, consorzi, aziende pubbliche di servizi alla persona e Camere di commercio, per un totale di circa 430mila lavoratrici e lavoratori del settore.

Sul piano economico, la pre-intesa prevede un incremento medio lordo di circa 136 euro al mese per tredici mensilità, pari a un aumento complessivo di poco meno del 6% rispetto al monte salari 2021. Considerando anche la quota destinata al trattamento accessorio, l’incremento medio in busta paga viene quantificato intorno ai 140-142 euro mensili. Il contratto avrà effetti retroattivi sul triennio 2022-2024 e comporterà il pagamento di arretrati stimati in oltre duemila euro medi a dipendente, con liquidazione attesa indicativamente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, dopo la firma definitiva e le verifiche contabili previste.

Parallelamente è stato chiuso anche il rinnovo contrattuale per l’area della dirigenza delle funzioni locali, che interessa circa 13mila dirigenti e segretari comunali e provinciali. Per questa platea lo schema di accordo indica un aumento medio della retribuzione mensile nell’ordine di 400-450 euro lordi, con nuovi valori di stipendio tabellare e di retribuzione di posizione e un sistema economico maggiormente orientato sulle componenti fisse. Gli arretrati legati al biennio 2024-2025 possono raggiungere, nei casi più elevati, alcune migliaia di euro, in funzione dell’incarico ricoperto e del trattamento in essere.

Sul versante normativo, il nuovo contratto consolida e aggiorna la disciplina definita con il precedente rinnovo 2019-2021, rafforzando in particolare il sistema delle relazioni sindacali. È previsto un passaggio informativo più strutturato sui piani dei fabbisogni di personale, con l’obbligo di un incontro di approfondimento con le rappresentanze dei lavoratori, e viene ampliato l’elenco delle materie oggetto di confronto: tra queste rientrano l’articolazione dell’orario multiperiodale, la collocazione delle pause, l’eventuale sperimentazione della settimana lavorativa su quattro giorni, la programmazione della formazione e le politiche di prevenzione delle molestie e dello stress lavoro-correlato.

Viene inoltre valorizzato il ruolo degli organismi paritetici per l’innovazione, chiamati a seguire anche i riflessi organizzativi dei processi di transizione digitale ed ecologica, compreso l’utilizzo di nuove tecnologie. La contrattazione integrativa locale è chiamata a intervenire su un ventaglio più ampio di temi, che comprende i criteri per la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, le modalità di accesso al lavoro agile e da remoto, la gestione dei fondi per il lavoro straordinario e la ripartizione di risorse collegate a specifiche attività (ad esempio proventi del Codice della strada o interventi in caso di calamità).

Per quanto riguarda l’ordinamento professionale, la pre-intesa proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per le progressioni tra le aree in deroga e introduce alcune modifiche alle regole delle progressioni economiche all’interno delle aree, con particolare attenzione alle esigenze degli enti di minori dimensioni. È previsto, tra l’altro, che le progressioni possano basarsi sulle ultime due annualità di valutazione (anziché tre) a certe condizioni, che venga tutelato l’assegno “ad personam” maturato in occasione di passaggi verticali e che siano favorite la partecipazione alle selezioni e la valorizzazione del personale comandato o distaccato.

Il contratto interviene anche sugli incarichi di elevata qualificazione, prevedendo un incremento del valore massimo della retribuzione di posizione, la possibilità di riconoscere compensi aggiuntivi per specifiche attività (come servizi elettorali o interventi finanziati con proventi delle sanzioni stradali) e, in alcune condizioni, la facoltà di attribuire tali incarichi anche a personale inquadrato nelle aree degli istruttori o degli operatori esperti in enti privi di funzionari. Per il personale utilizzato in convenzione tra enti vengono meglio definite le regole di riproporzionamento delle retribuzioni e la possibilità di riconoscere differenziali stipendiali maturati presso l’ente di provenienza.

Nel complesso, il rinnovo del triennio 2022-2024 chiude una fase di trattativa durata diversi mesi e aggiorna il quadro economico e normativo del lavoro negli enti locali, con aumenti salariali, recupero di arretrati e un rafforzamento degli strumenti di partecipazione e contrattazione decentrata. In parallelo, le parti hanno già indicato la necessità di aprire rapidamente il confronto sul successivo contratto 2025-2027, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi tra la vigenza del contratto e il suo effettivo rinnovo.