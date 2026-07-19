Rinnovo contratti sicurezza-difesa repubblica 2025-27

In queste ore, il tema della repubblica è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Un importante passo è stato compiuto con il rinnovo dei contratti nel comparto sicurezza-difesa per il triennio 2025-27. Polizia, carabinieri e esercito hanno sottoscritto il contratto Sicurezza e Difesa che prevede aumenti medi di 180 euro. Tuttavia, voci contrastanti circolano riguardo agli effettivi incrementi salariali, con sindacati che ribattono cifre diverse rispetto alle dichiarazioni ufficiali. Un punto di discussione che merita ulteriori approfondimenti per comprendere appieno le dinamiche in gioco.

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