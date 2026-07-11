Ripa Teatina, annunciati i finalisti della decima edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”

La decima edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport” ha annunciato i finalisti, i vincitori dei premi speciali e delle borse di studio. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie, il Comune di Ripa Teatina e l’Associazione Festival Rocky Marciano Ets in collaborazione con il Panathlon Club Chieti, si propone di diffondere i valori dello sport con particolare attenzione a temi come i diritti umani, la salute e l’integrazione.

Il concorso letterario nazionale “Storie di Sport” ha visto la partecipazione di numerose opere, tra cui “La torta di Linz” di Marco Ceccarini, “Il freddo dell’estate” di Emanuele Tumminelli e “1998” di Umberto Zimarri. Il Premio Panathlon, del valore di 250 euro, è stato assegnato al racconto “L’ultimo round” di Giacomo Cupido, che ha vinto anche il Premio Rocky Mattioli riservato agli autori abruzzesi. Le borse di studio sono state conferite a “Il sogno” di Flavia Forestieri e “Redini imperfette” di Chiara Minelli.

La giuria, composta da esperti del settore editoriale e letterario, ha valutato le opere in gara e si appresta a svelare la classifica durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 24 luglio 2026 a Ripa Teatina. Durante l’evento, condotto da Sara Caramanico, si terranno momenti di lettura curati da Stefano Di Caprio e Valeria Maresca.

L’organizzazione ha sottolineato l’importanza di una visione dello sport non limitata alla competizione, ma come esperienza educativa e strumento di crescita personale e sociale. La collaborazione con il Panathlon Club Chieti ha contribuito ad arricchire l’esperienza culturale e valoriale del Festival Rocky Marciano, dedicato al celebre campione nato a Ripa Teatina.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla cerimonia di premiazione è possibile visitare il sito ufficiale del Premio.