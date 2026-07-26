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Eventi e Cultura

Ripa Teatina: Emanuele Tumminelli vince la X edizione del premio “Storie di Sport” con “Il freddo dell’estate”

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Emanuele Tumminelli è il vincitore della X edizione del premio “Storie di Sport” con l’opera “Il freddo dell’estate”. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito della XXII edizione del Festival Rocky Marciano a Ripa Teatina (Ch).

L’evento è stato organizzato dalla Scuola Macondo Officina delle storie di Pescara in collaborazione con il Panathlon Club Chieti e il Comune di Ripa Teatina, guidato dal sindaco Roberto Luciani, insieme all’associazione Festival Rocky Marciano ETS presieduta da Gianluca Palladinetti. La serata, diretta da Elisa Quinto e moderata da Sara Caramanico, è stata molto partecipata.

Il secondo posto è stato assegnato a Marco Ceccarini con “La torta di Linz” e il terzo a Umberto Zimarri con “1998”. Durante la manifestazione sono stati consegnati il Premio Panathlon e il Premio Rocky Mattioli, entrambi attribuiti all’opera “L’ultimo round” di Giacomo Cupido. Le borse di studio sono andate a Flavia Forestieri per “Il sogno” e a Chiara Minelli per “Redini imperfette”.

Le letture sono state curate da Stefano Di Caprio e Valeria Maresca. La manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Abruzzo e del Coni Abruzzo ed è stata realizzata con il contributo di Saquella Caffè.

Alessandra Renzetti, giornalista, commentando l’evento ha dichiarato: “È stato un momento emozionante e di grande soddisfazione celebrare le storie di sport e premiare autori di talento come Emanuele Tumminelli”.

Il premio “Storie di Sport” conferma la sua importanza nel mondo della letteratura sportiva, premiando opere di qualità e promuovendo la passione per lo sport attraverso la narrazione.

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