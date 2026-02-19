Riprogrammati 3 mln per sostenere economia Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:A firma dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammare le economie derivanti dai fondi dell’Assessorato per sostenere lo sviluppo dell’economia abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Riprogrammate risorse per 3 milioni di euro: per la precisione 700mila euro destinate al sostegno delle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione, un milione e 200mila euro in favore dell’artigianato e nello specifico per le botteghe scuola e un milione per favorire l’internazionalizzazione – si apprende dalla nota stampa. “Risorse importanti e ben connotate – commenta l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca – destinate a tre linee di intervento che mirano a sostenere il settore dell’artigianato e la continuità generazionale, le cooperative di comunità, e i relativi servizi delle aree svantaggiate, oltre a un rifinanziamento delle iniziative a supporto delle aziende per la loro internazionalizzazione, anche in considerazione del grande valore aggiunto che l’esportazione ha dato alla economia abruzzese”.L’assessore sottolinea come l’artigianato rappresenti “un settore in cui credo per tramandare i saperi attraverso i nostri giovani, e le botteghe scuola sono uno strumento condiviso da tutto il Consiglio e sollecitato da una parte dell’opposizione, in particolare dal consigliere Pepe – Dobbiamo continuare come Regione Abruzzo a sostenere questo settore e conservare il saper fare che contribuisce all’immagine del made in Italy. Sono consapevole di come stia crescendo l’apprezzamento in Europa e nel resto del mondo del nostro artigianato”.In particolare, a proposito delle cooperative di comunità, “il mio assessorato ha fortemente promosso una legge regionale, di iniziativa della Giunta, approvata lo scorso mese di novembre, per un’attenzione rinnovata verso le zone interne e le aree periferiche svantaggiate – si apprende dalla nota stampa. Attraverso questo primo finanziamento di 700mila euro inizia un percorso nuovo, seppur con risorse limitate, per incoraggiare chi ha voglia di restare”.Infine, la terza linea sostenuta dalla riprogrammazione regionale è destinata al capitolo internazionalizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il bando dello scorso anno è stato un grande successo tanto che abbiamo voluto rifinanziare il capitolo con somme recuperate nelle pieghe del bilancio per sostenere le imprese impegnate a diventare sempre più internazionali anche in considerazione della ritrovata forza dell’export abruzzese”.I dati sull’esportazione confermano che nel 2025 l’Abruzzo è stata la prima regione italiana per incidenza dell’export verso gli Usa con il 17,1% (oltre 1,6 miliardi di euro) sul totale delle proprie esportazioni rispetto alla media nazionale del 10,4% con i settori farmaceutico, agroalimentare e componentistica – si apprende dal portale web ufficiale.

