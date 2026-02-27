- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Attualità

Riqualificazione ex cementificio Pescara: aggiornamenti sul cantiere

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Proseguono i lavori di demolizione e riqualificazione dell’area dell’ex cementificio di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Questa mattina il cantiere è stato visitato dal Presidente della Regione insieme ad altri rappresentanti istituzionali, per verificare l’avanzamento delle attività di abbattimento dell’edificio industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  Secondo il cronoprogramma, entro il 2026 sarà completata l’approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana, mentre la demolizione terminerà a dicembre – Entro luglio 2026 si concluderanno le caratterizzazioni ambientali e le operazioni di bonifica – Tra il 2027 e il 2029 è prevista la fase di costruzione delle nuove strutture, con avvio delle attività nel marzo 2030. L’intervento mira a recuperare un’area dismessa, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare spazi già urbanizzati, con possibili destinazioni per eventi e attività congressuali – precisa la nota online. Le autorità locali e regionali seguono il progetto per garantire il rispetto delle normative ambientali, di sicurezza e di riuso del territorio – riporta testualmente l’articolo online.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

