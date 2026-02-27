Riqualificazione ex cementificio Pescara: aggiornamenti sul cantiere

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Proseguono i lavori di demolizione e riqualificazione dell’area dell’ex cementificio di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Questa mattina il cantiere è stato visitato dal Presidente della Regione insieme ad altri rappresentanti istituzionali, per verificare l’avanzamento delle attività di abbattimento dell’edificio industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Secondo il cronoprogramma, entro il 2026 sarà completata l’approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana, mentre la demolizione terminerà a dicembre – Entro luglio 2026 si concluderanno le caratterizzazioni ambientali e le operazioni di bonifica – Tra il 2027 e il 2029 è prevista la fase di costruzione delle nuove strutture, con avvio delle attività nel marzo 2030. L’intervento mira a recuperare un’area dismessa, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare spazi già urbanizzati, con possibili destinazioni per eventi e attività congressuali – precisa la nota online. Le autorità locali e regionali seguono il progetto per garantire il rispetto delle normative ambientali, di sicurezza e di riuso del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

