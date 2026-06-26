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Rischio caldo record il 27 giugno: allerta arancione

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Venerdì 26 Giugno 2026, le temperature in Italia sono alle stelle e il tema del 27 giugno è al centro dell’attenzione online. La Protezione Civile ha alzato il livello di allerta a ‘arancione’ per il caldo senza tregua che sta interessando il Paese, con previsioni di picchi fino a 39 gradi. Sabato sarà una giornata critica, con allerta arancione su tutta la pianura e la bassa collina.

La situazione è così seria che a Parma sono stati installati oltre 40 nuovi climatizzatori nelle scuole d’infanzia per far fronte al caldo anomalo. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 16:00 di oggi, ma il tema del caldo record continua a tenere banco sui motori di ricerca, indicando un forte interesse online per la situazione climatica in Italia.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online per seguire da vicino l’evolversi della situazione e prendere le dovute precauzioni.

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