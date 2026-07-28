Rischio incendio: maxi richiamo bmw su 740.000 auto

La notizia del maxi richiamo di BMW per oltre 740.000 auto a causa del rischio di incendio è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo tra i trend più cercati sui motori di ricerca. L’azienda ha deciso di richiamare numerosi veicoli a livello globale, con particolare enfasi sugli Stati Uniti dove saranno coinvolti oltre 318.000 modelli. La problematica riguarda il surriscaldamento del motorino di avviamento, un difetto che potrebbe causare seri pericoli per la sicurezza.

Questo annuncio ha destato preoccupazione tra i proprietari di auto del marchio bavarese, che dovranno prestare attenzione alle informazioni fornite dall’azienda per verificare se i loro veicoli sono coinvolti nel richiamo. Si tratta di una situazione delicata che richiede massima prudenza e tempestività nell’adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza su strada.

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