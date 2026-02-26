- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Attualità

Risorse per 3,5 milioni di euro per viabilità nell’area industriale Val di Sangro

Dal sito della Regione Abruzzo:“Prosegue la serie di interventi di ripristino e miglioramento della viabilità nell’area industriale di Atessa-Paglieta a servizio delle imprese che operano nella Val di Sangro, cuore industriale dell’Abruzzo, che ospita uno dei distretti dell’automotive più importanti d’Europa”. Ad annunciarlo il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, a proposito della ripresa degli interventi relativi al primo contratto attuativo dell’accordo quadro che prevede un impegno di 3,5 milioni di euro e la conclusione dei lavori per il prossimo novembre – Lavori finanziati dalla Regione Abruzzo tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Il piano dei lavori, gestito dall’Arap, prevede la fresatura, la risagomatura e il rifacimento del manto d’usura e della segnaletica dei tratti di viabilità che presentano le maggiori criticità dovute all’usura del tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Dopo il primo intervento avviato lo scorso dicembre sul tratto di via Napoli/via Torino, nei pressi dell’ingresso 28 dello stabilimento Stellantis, i lavori stanno ora interessando – segnala l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – un tratto di circa 600 metri di via Catania, con la fresatura, la risagomatura con binder e il rifacimento del tappeto di usura dell’intera carreggiata – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime settimane gli interventi – annuncia l’assessore Magnacca – interesseranno via Aosta, viabilità di circa 1.800 metri dietro lo stabilimento Stellantis, e via Napoli/via Torino, quest’ultima importante viabilità di collegamento tra l’agglomerato industriale e la Fondovalle Sangro SS 652”.Infine, secondo quanto ha riferito la direzione tecnica dell’Arap, la sistemazione in via Aosta, via Napoli e via Torino sarà eseguita nei prossimi mesi di aprile e maggio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

