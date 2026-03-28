Ritmica, successo per Susanna Marchetti: qualificazione nazionale e podio a Montesilvano

Doppio impegno e doppie soddisfazioni per l’ASD Sensazione di Movimento nel mese di marzo, con ottimi risultati sia nel Campionato Gold federale che nella gara Endas di Montesilvano.

Nella fase interregionale del Campionato Gold di Specialità del 13 marzo, l’atleta Susanna Marchetti si è distinta nella categoria Junior 1 conquistando un terzo posto alle clavette e ottenendo la qualificazione alla fase nazionale. Una prestazione di grande qualità che conferma il suo percorso di crescita e la capacità di competere ad alto livello. Lucia Gualtieri (Senior 2) è invece giunta quarta al cerchio, a soli sei decimi dal podio, in una gara molto combattuta. Emma Lalli ha ottenuto l’ottavo posto nella Zona Tecnica del Campionato Allieve Gold.

Il team tecnico, formato da Ida Passerini, Silvia Aromatario, Rossella Mariani, Giorgia Molino, Isabella Pirchio, Alice Aguzzi e Adriana Pace, si è detto soddisfatto per i progressi evidenziati dalle ginnaste e l’importanza del lavoro svolto.

Nella gara Endas di Montesilvano del 22 marzo, le atlete hanno ottenuto eccellenti risultati. Azzurra Bentivoglio si è classificata terza al cerchio (Allieve terza fascia) nel Livello Academy – 2ª Categoria, mentre Maya Reznik Castaldo ha conquistato il secondo posto alla palla. Nel Livello Academy – 1ª Categoria, la coppia Matilde Campagna e Desiré De Michele ha ottenuto il primo posto.

Il team ASD Sensazione di Movimento si è distinto per impegno e determinazione in entrambe le competizioni, confermando il costante lavoro e gli ottimi risultati ottenuti.