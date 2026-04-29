Ritorno di Miranda Priestly: il diavolo veste prada 2

Nelle ultime ore, il tema de Il diavolo veste prada 2 è diventato uno dei più cercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’attesa per il ritorno di Miranda Priestly, interpretata magistralmente da Meryl Streep nel film originale, è palpabile tra i fan di tutto il mondo.

Con il recente aggiornamento del feed, si respira un’aria di eccitazione per le possibili novità legate al sequel del celebre film. Miranda Priestly, l’iconica e temuta direttrice di Runway, tornerà a incantare il pubblico con il suo stile impeccabile e le sue battute taglienti?

La figura di Miranda è stata paragonata a personalità di spicco come Donald Trump, per la sua capacità di dire ciò che altri pensano ma non osano esprimere. Questo confronto getta ancora più luce sull’attualità e l’importanza del personaggio nel panorama cinematografico e culturale.

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