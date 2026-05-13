Roadshow Made in Italy: Magnacca a Ripa Teatina per confronto su futuro dell’eccellenza abruzzese

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 13 mag. In un momento in cui il Made in Italy è chiamato a ripensare i propri modelli di crescita tra transizione energetica, innovazione industriale e nuove dinamiche internazionali, l’Abruzzo si conferma uno dei territori più dinamici del panorama produttivo italiano – Una regione che negli ultimi anni ha saputo valorizzare manifattura, competenze e filiere strategiche, facendo emergere nuove leadership imprenditoriali e una crescente centralità del talento femminile nei processi di trasformazione economica e sociale – È in questo scenario che dopodomani, venerdì 15, la Made in Italy community approda a Ripa Teatina con una nuova tappa del Roadshow “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova”, ospitata nella cornice di Tenuta Di Sipio – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento dedicato al confronto tra imprese, istituzioni e protagonisti dell’eccellenza italiana, con una finestra speciale sul ruolo dell’imprenditoria femminile nel rafforzare e reinventare l’identità produttiva del territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista e conduttore televisivo Dario Maltese, saranno Tiziana Magnacca, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo; Roberto Santori, Founder della Made in Italy community e CEO di Challenge Network; Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Titolare di Carbotech e Isomec; e Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara – “Celebrare il Made in Italy è l’occasione per ribadire ciò che più di ogni altra cosa identifica la nostra identità nazionale – si apprende dalla nota stampa. E’ il nostro segno distintivo del saper fare italiano che vuol dire eccellenza e creatività. L’incontro che ci apprestiamo a vivere il prossimo 15 maggio è la migliore occasione per ribadire il valore delle numerose aziende abruzzesi che contribuiscono all’export italiano nel mondo, nella consapevolezza che il Made in Italy resta un riferimento internazionale grazie alla qualità delle materie prime, al design e alla professionalità di chi vi lavora” afferma l’assessore Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. Spazio anche al dialogo “L’energia del futuro parla abruzzese”, dedicato alle trasformazioni energetiche e industriali che stanno ridefinendo il ruolo strategico dell’Abruzzo nelle grandi filiere della sostenibilità e dell’innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Protagonisti Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, e Luca Tosto, Presidente e AD di W. Tosto, due realtà simbolo della capacità industriale del territorio di guardare ai mercati globali. A chiudere l’incontro sarà l’intervista a Fausta Bergamotto, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata al tema “Il Made in Italy nelle politiche industriali nazionali”, con un focus sulle strategie per sostenere competitività, investimenti e crescita delle filiere italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. US260513

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it