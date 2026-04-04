Robert De Niro: icona di Hollywood

Robert De Niro, leggenda del cinema, è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei trend principali sui motori di ricerca. La sua carriera straordinaria lo ha reso uno degli attori più amati e rispettati a livello internazionale. Icona di Hollywood, De Niro ha regalato al pubblico interpretazioni indimenticabili in una serie di film che hanno segnato la storia del cinema.

La sua collaborazione con Sharon Stone in ‘Casino’ è ancora oggi oggetto di discussione, con l’attrice che recentemente ha dichiarato che De Niro è il miglior bacio di Hollywood. Questo ha riacceso l’interesse dei fan, desiderosi di conoscere i dettagli dietro le quinte di quel celebre film.

Con una carriera che spazia da ruoli drammatici a commedie brillanti, De Niro ha dimostrato una versatilità e un talento straordinari. Vincitore di premi prestigiosi, tra cui due Premi Oscar, l’attore continua a stupire il pubblico con le sue interpretazioni intense e coinvolgenti.

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