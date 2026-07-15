Roberto mancini: la corsa al ct dell’Italia

Roberto Mancini è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che è in cima ai top trend sui motori di ricerca. La corsa alla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio sembra essere sempre più avvincente, con diverse voci che si fanno strada nel panorama calcistico nazionale.

Le ultime indiscrezioni parlano di Andrea Pirlo come principale contendente, mentre Pep Guardiola non sembra voler mollare la presa. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha dichiarato che siamo ad una short list di candidati, tra cui spicca il nome di Mancini.

La competizione per il ruolo di ct dell’Italia si fa sempre più accesa, con i tifosi che seguono con trepidazione gli sviluppi di questa vicenda. Per rimanere aggiornati su tutte le ultime news riguardanti Roberto Mancini e la sua possibile nomina, vi invitiamo a approfondire online.