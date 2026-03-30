- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRocca di Botte piange la scomparsa del Sindaco Marzolini: cordoglio da parte...
Attualità

Rocca di Botte piange la scomparsa del Sindaco Marzolini: cordoglio da parte di Sigismondi (FDI)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Botte, Fernando Antonio Marzolini. Il sindaco Marzolini, con la sua lunga dedizione al territorio e il suo costante impegno amministrativo, è stato un punto di riferimento per la comunità locale.

Sigismondi ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Botte, Fernando Antonio Marzolini. La sua figura lascia un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne il senso del dovere, la disponibilità e l’attenzione verso i cittadini. In questo momento di dolore, rivolgo alla famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Rocca di Botte la mia vicinanza e la mia partecipazione al lutto”.

Il sindaco Marzolini ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Rocca di Botte, dove era amato e rispettato da tutti. La sua dedizione al territorio e il suo impegno costante saranno ricordati da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia e all’amministrazione comunale in questo momento di lutto. La sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare.

Con la scomparsa del sindaco Marzolini, Rocca di Botte perde un leader carismatico e devoto al bene della sua comunità. La sua figura resterà per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it