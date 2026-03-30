Rocca di Botte piange la scomparsa del sindaco Marzolini, il cordoglio di Verrecchia (FDI)

Il sindaco di Rocca di Botte, Fernando Marzolini, è scomparso e ha lasciato un vuoto tra i suoi concittadini. A esprimere cordoglio per questa perdita è Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, che ha descritto Marzolini come un amministratore autentico e devoto alla sua comunità.

Verrecchia ha dichiarato: “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Botte, Fernando Marzolini. Fernando è stato un amministratore autentico, intimamente legato alla sua comunità, alla quale ha dedicato tempo, energie e passione, lasciando un segno concreto del suo impegno e del suo amore per il territorio.”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha sottolineato di aver avuto l’opportunità di conoscere e frequentare Marzolini in diverse occasioni, apprezzandone sempre la serietà, la disponibilità e il forte senso delle istituzioni. Ha concluso con le sue condoglianze alla famiglia del sindaco e a tutta la comunità di Rocca di Botte.

La scomparsa di Fernando Marzolini ha lasciato un vuoto nel suo comune e la sua figura sarà ricordata per l’impegno e l’amore dimostrato verso la comunità.