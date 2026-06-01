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Politica

Rocca di Mezzo: Verrecchia (FdI) presenta pdl per riconoscimento della 80ª Festa del Narciso

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Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, ha annunciato la presentazione di un disegno di legge finalizzato al riconoscimento ufficiale da parte della Regione Abruzzo della Festa del Narciso di Rocca di Mezzo in occasione della sua 80ª edizione.

Verrecchia ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione come simbolo identitario dell’altopiano delle Rocche e una delle più rappresentative dell’Abruzzo interno. Ha evidenziato come la Festa del Narciso non sia solo un evento folkloristico di grande richiamo, ma rappresenti un patrimonio culturale e sociale che ha saputo mantenere vive le tradizioni, la creatività e lo spirito comunitario del territorio per ottant’anni.

La festa, caratterizzata dai celebri carri allegorici rivestiti di narcisi, dall’impegno delle associazioni e dei volontari e dalla partecipazione popolare, è stata descritta come unica nel panorama regionale. Con il disegno di legge che sarà presentato la prossima settimana, si intende istituzionalizzare questo importante patrimonio identitario, riconoscendone formalmente il valore storico, culturale e turistico.

Verrecchia ha sottolineato che attraverso questo atto normativo la Regione potrà sostenere e valorizzare nel tempo una manifestazione che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’Abruzzo. L’obiettivo è celebrare il traguardo dell’ottantesima edizione attraverso un impegno concreto delle istituzioni.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha concluso sottolineando l’importanza della festa del Narciso come parte integrante della memoria collettiva della regione e come simbolo di identità, orgoglio e appartenenza, da preservare e promuovere per le generazioni future.

La manifestazione, che ha attraversato ottant’anni di storia, viene considerata un esempio virtuoso di tradizione, partecipazione e valorizzazione delle aree interne. Con questa iniziativa legislativa si intende rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito con passione e dedizione alla crescita della festa del Narciso, consegnandola alle nuove generazioni.

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