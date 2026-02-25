- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Attualità

Rocca San Giovanni, approvato nuovo Regolamento Edilizio per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio.

Il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni ha recentemente approvato il nuovo Regolamento Edilizio, un importante strumento finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio. Questo aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, considerando che il precedente intervento risaliva al lontano 2004, e si è reso necessario a seguito dell’evoluzione normativa e delle crescenti esigenze del territorio.

Il nuovo Regolamento, che recepisce le norme statali vigenti e introduce principi e azioni strategiche, si propone di garantire uno sviluppo edilizio ordinato e una migliore qualità della vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. Inoltre, mira a tutelare i valori architettonici e ambientali, promuovere il decoro urbano e sostenere uno sviluppo sostenibile legato alle attività edilizie, con principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha dichiarato che con l’approvazione di questo nuovo strumento si è avviato un percorso che si colloca nel processo di definizione del nuovo strumento regolatore urbanistico, orientato alla limitazione del consumo di suolo, alla tutela del paesaggio e della zona agricola, nonché alla valorizzazione del centro storico. Inoltre, l’obiettivo è rafforzare il legame tra il territorio e la pista ciclabile della Costa dei Trabocchi.

Il vicesindaco Erminio Verì ha sottolineato l’importanza del confronto con il territorio, poiché prima dell’approvazione in consiglio comunale è stato avviato un processo di concertazione con i professionisti locali per recepire osservazioni e contributi utili a rendere il regolamento aderente alle specifiche esigenze del territorio.

L’architetto Marcello Borrone, responsabile del regolamento, ha evidenziato il valore strategico del provvedimento, affermando che esso rappresenta un’opportunità per definire con maggiore chiarezza e qualità le modalità di svolgimento delle attività edilizie, contribuendo a migliorare la qualità urbana e lo sviluppo armonico del territorio.

Con l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, il Comune di Rocca San Giovanni compie un passo significativo verso una pianificazione urbana più moderna, sostenibile e attenta alla tutela delle proprie identità paesaggistiche e architettoniche.

