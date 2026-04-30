Rocca San Giovanni: approvato regolamento per definizione agevolata entrate comunali, bilancio 2025 in avanzo

Il consiglio comunale di Rocca San Giovanni ha recentemente approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che permette ai cittadini di regolarizzare debiti tributari non pagati, azzerando sanzioni e interessi, in linea con la Legge di Bilancio 2026.

Il provvedimento riguarda le entrate soggette a riscossione coattiva derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023, relativi a crediti maturati a partire dal 1° gennaio 2000. Sono inclusi nel programma anche omessi versamenti dei piani rateali già concessi e scaduti al 1° gennaio 2026, così come le controversie pendenti e le posizioni legate a dichiarazioni omesse o infedeli. I cittadini avranno la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o tramite rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili proporzionate all’importo dovuto.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha evidenziato che il bilancio del comune si è chiuso con un avanzo nel 2025, con un risultato positivo di 387 mila euro al netto degli accantonamenti. Questo conferma il percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, riducendo significativamente l’indebitamento e aumentando la liquidità. Il sindaco ha sottolineato che, nonostante un disavanzo significativo ereditato nel 2020, il comune è riuscito a tornare in positivo nel 2023 e ha continuato a crescere dal momento in cui è stato superato il disavanzo.

Il vicesindaco Erminio Verì ha affermato che con le risorse aggiuntive derivanti dall’avanzo del rendiconto 2025, il comune potrà completare gran parte degli obiettivi prefissati nel programma elettorale. Verì ha enfatizzato l’importanza di tradurre le promesse in azioni concrete per la comunità, evitando di limitarsi a dichiarazioni generiche. La pianificazione e l’esecuzione di progetti finanziati con il Pnrr procedono secondo i tempi previsti.

La gestione finanziaria del comune di Rocca San Giovanni sembra essere solida, rispettando i parametri strutturali e garantendo l’equilibrio di bilancio. Il patrimonio netto del comune si attesta intorno a 8,9 milioni di euro con un attivo circolante di 4,2 milioni di euro. L’amministrazione comunale sembra quindi impegnata a mantenere una situazione finanziaria sana e a investire nel benessere della comunità.