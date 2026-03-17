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Eventi e Cultura

Rocca San Giovanni celebra il Made in Italy: il 15 aprile l’evento “Trabocchi e traboccanti: eccellenze della marineria adriatica”

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Il comune di Rocca San Giovanni è stato scelto per il secondo anno consecutivo come sede della Giornata del Made in Italy, un’importante iniziativa organizzata dal Mimit che si terrà il prossimo 15 aprile. L’evento, intitolato “Trabocchi e traboccanti: eccellenze della marineria adriatica”, coinvolgerà numerosi partecipanti e si propone di valorizzare le antiche tradizioni legate alle maestranze che rendono uniche le strutture simbolo della Costa dei Trabocchi.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha dichiarato che l’obiettivo principale è quello di coinvolgere le giovani generazioni di pescatori e artigiani per preservare e valorizzare le antichi mestieri legati ai trabocchi, icone turistiche e culturali della regione. Il Piccolo museo dei Trabocchi nel centro storico di Rocca San Giovanni sarà la sede dell’evento, che vedrà la partecipazione di scolaresche, associazioni locali, operatori del pescaturismo e stakeholder del territorio.

Il sindaco si è detto “felice e orgoglioso” di essere stati scelti nuovamente come comune simbolo del saper fare italiano, sottolineando come il territorio contribuisca in modo determinante all’arricchimento del concetto di Made in Italy attraverso le competenze delle maestranze, le produzioni artigianali e gastronomiche presenti.

La Giornata del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, punta a valorizzare il ruolo sociale ed economico del Made in Italy, responsabilizzando l’opinione pubblica e sensibilizzando le giovani generazioni sulla tutela delle opere e dei prodotti italiani.

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