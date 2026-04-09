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Attualità

Rocca San Giovanni entra nel Direttivo Abruzzo Molise dei Borghi più belli d’Italia: Il sindaco e il vicesindaco assumono incarichi chiave per la valorizzazione del territorio

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Il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, è stato eletto nel Direttivo interregionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, organismo di coordinamento delle attività regionali della rete dei borghi certificati. Questa importante nomina è accompagnata dalla designazione del vicesindaco Erminio Verì nel Comitato legislativo, con il compito di elaborare proposte normative e linee guida per la valorizzazione e la gestione dei borghi.

La notizia è stata resa pubblica durante la presentazione del nuovo Direttivo interregionale dei Borghi più belli d’Italia a Pescara, che riunisce amministratori e rappresentanti di vari comuni tra Abruzzo e Molise. Tra le priorità dell’organismo ci sono la promozione dei borghi, la tutela del patrimonio storico, culturale e naturale e lo sviluppo di progettualità condivise tra enti locali e istituzioni.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha commentato entusiasticamente l’ingresso di Rocca San Giovanni nel Direttivo, definendolo “un risultato di grande valore istituzionale e amministrativo per il territorio”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di lavorare insieme agli altri membri del Direttivo per generare valore aggiunto alla rete dei Borghi più belli d’Italia e valorizzare le eccellenze del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni.

Il sindaco ha inoltre evidenziato l’importanza di tutelare e valorizzare i borghi come patrimonio diffuso da preservare e rendere sempre più competitivo attraverso visione, collaborazione e responsabilità istituzionale.

Rocca San Giovanni si unisce così ad altri comuni come Oratino, Casoli, Scanno, Pettorano sul Gizio, Sepino, Navelli, Anversa degli Abruzzi e Civitella del Tronto nel promuovere strategie condivise di valorizzazione dei territori e collaborare per il miglioramento della qualità urbanistica, turistica e dell’accoglienza.

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