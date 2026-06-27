Rocca San Giovanni inaugura mostra permanente sulla memoria del territorio costiero

Domani 28 giugno alle 10.30 lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi, in località Vallevò a Rocca San Giovanni (Ch) – area adiacente “Il Porticciolo” – sarà inaugurata la mostra permanente “Immagini, testimonianza nel tempo. Paesaggi, storie, identità, cambiamenti, tra mare e terra”. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Scoglio del gabbiano” in collaborazione con il Circolo Pescatori e Diportisti Vallevò e con il contributo del Comune di Rocca San Giovanni e delle attività turistiche locali, nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica, culturale e identitaria del territorio costiero, attraverso un percorso espositivo permanente che racconta l’evoluzione dei luoghi e delle comunità tra mare e terra.

Barbara Del Fallo invita tutti i giornalisti a partecipare all’inaugurazione di questa importante mostra che si propone di narrare la storia e le tradizioni legate alla zona costiera, evidenziando i cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel tempo. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nell’identità di un territorio ricco di fascino e di storia millenaria.

La mostra permanente sarà ospitata in un ambiente suggestivo e di grande valore paesaggistico, che renderà la visita un’esperienza coinvolgente e emozionante per tutti i visitatori. Grazie alla collaborazione di diverse realtà locali, sarà possibile ammirare immagini e testimonianze che raccontano la vita e le vicissitudini di una comunità legata indissolubilmente al mare e alla terra.

La promozione della memoria storica e culturale del territorio risulta essere un elemento fondamentale per preservare l’identità di una comunità e valorizzare le sue radici. Attraverso la mostra “Immagini, testimonianza nel tempo”, si vuole offrire al pubblico la possibilità di scoprire e apprezzare il patrimonio storico e artistico della costa abruzzese, evidenziando le suggestioni e le meraviglie di un territorio unico nel suo genere.

L’inaugurazione della mostra rappresenta dunque un momento significativo per la comunità locale e per tutti coloro che sono interessati a conoscere la storia e le tradizioni di questa splendida regione. Un’opportunità da non perdere per immergersi nell’anima e nell’essenza di un territorio affascinante e ricco di suggestioni.