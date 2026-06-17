Rocca San Giovanni Jazz 2026: un viaggio tra musica, cultura ed enogastronomia

Rocca San Giovanni si prepara ad accogliere l’estate con un ricco calendario di eventi che coinvolgerà tutto il territorio comunale. Il sindaco Fabio Caravaggio ha presentato il programma degli eventi estivi 2026 durante una conferenza stampa tenutasi a Brace Mare, sottolineando il ruolo di Rocca San Giovanni come eccellenza e punto di riferimento della Costa dei Trabocchi.

Il calendario prevede una serie di appuntamenti musicali, culturali, sportivi ed enogastronomici che si svolgeranno nel corso dei mesi estivi. Tra gli eventi in primo piano spiccano i concerti di artisti come Valentino Aquilano, il tributo ai Pink Floyd dei Paintbox, la Festa regionale del vino, lo spettacolo su Luigi Tenco “Vedrai vedrai” e la 23esima edizione di “Rocca San Giovanni Jazz”, che omaggerà John Coltrane e Miles Davis nel centenario della loro nascita.

Il sindaco Caravaggio ha sottolineato l’importanza dell’Estate roccolana come momento di visibilità per il paese e come occasione per far conoscere le sue peculiarità storico-culturali. Il programma estivo è stato pensato per soddisfare tutti i gusti, con eventi che coinvolgeranno l’intera comunità roccolana.

La direzione artistica dell’Estate roccolana è curata per il secondo anno consecutivo da Antonio Di Leonardo, il quale ha lavorato per creare un programma coerente, riconoscibile e contemporaneo che racconti l’anima straordinaria del territorio. Walter Gaeta, direttore artistico di Rocca San Giovanni Jazz, ha evidenziato l’attenzione alla qualità artistica e al dialogo tra generazioni che caratterizza il festival.

L’obiettivo dell’Estate roccolana è quello di rendere il soggiorno dei turisti sempre più piacevole e di favorire il benessere e lo svago dei cittadini. Il programma estivo coinvolgerà tutto il territorio di Rocca San Giovanni e ulteriori appuntamenti verranno comunicati tramite i canali social del Comune. La manifestazione si propone di lasciare un segno duraturo nell’immaginazione delle persone, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile a tutti i partecipanti.