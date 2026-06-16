Rocca San Giovanni presenta l’Estate Roccolana 2026: domani la conferenza stampa con il sindaco e gli artisti ospiti

Domani 17 giugno 2026, alle ore 11.00, presso Brace Mare a Rocca San Giovanni (Ch) – SS 16 al Km 485, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Estate Roccolana 2026.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio, gli assessori Erminio Verì e Carmelita Caravaggio, il direttore artistico degli eventi Antonio Di Leonardo e il direttore artistico di Rocca San Giovanni Jazz Walter Gaeta.

L’incontro, organizzato per presentare l’edizione dell’Estate Roccolana 2026, è un’importante occasione per illustrare il programma di eventi e iniziative che animeranno la stagione estiva del Comune.

La presenza delle autorità locali e dei direttori artistici conferma l’impegno e la passione per la promozione della cultura e dell’arte nel territorio di Rocca San Giovanni.

“Vi invito a partecipare” – dichiara Barbara Del Fallo, promotrice dell’evento – “Grazie e buon lavoro”.

L’appuntamento è quindi fissato per domani mattina a Brace Mare, con la conferenza stampa che aprirà le porte all’Estate Roccolana 2026, un momento di aggregazione e di valorizzazione delle eccellenze artistiche locali.