Rocca San Giovanni: presentata l’Estate Roccolana 2026 con il sindaco Caravaggio e gli assessori presenti

Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 11.00, presso Brace Mare a Rocca San Giovanni (Ch) – SS 16 al Km 485, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Estate Roccolana 2026. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, degli assessori Erminio Verì e Carmelita Caravaggio, del direttore artistico degli eventi Antonio Di Leonardo e del direttore artistico di Rocca San Giovanni Jazz, Walter Gaeta.

L’invito alla conferenza stampa è stato diramato da Barbara Del Fallo, che ha così dichiarato: “Vi invito a partecipare. Grazie e buon lavoro.” La presenza delle autorità locali e degli organizzatori degli eventi promette di fornire dettagli interessanti sul programma dell’Estate Roccolana 2026, che sicuramente saprà coinvolgere il pubblico con iniziative culturali e musicali di grande spessore.

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