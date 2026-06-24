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Eventi e Cultura

Rocca San Giovanni riceve la Bandiera Gialla Fiab con 4 bike-smile: uno dei comuni più ciclabili d’Italia

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Rocca San Giovanni, comune più ciclabile della Costa dei Trabocchi, ha ricevuto la Bandiera Gialla Fiab con 4 bike-smile, confermando così la sua attenzione per la mobilità sostenibile e il cicloturismo. Il sindaco Fabio Caravaggio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento durante la nona edizione di ComuniCiclabili nell’ambito del Velo-city 2026 di Rimini.

La Bandiera Gialla Fiab è uno dei maggiori attestati a livello nazionale per la promozione della mobilità dolce e della qualità della vita all’interno dei comuni. Rocca San Giovanni ha ottenuto questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo, distinguendosi tra i quattro comuni abruzzesi premiati con quattro bike-smile.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha dichiarato: “Aver confermato il riconoscimento della Bandiera Gialla Fiab e ottenuto 4 bike-smile testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale verso la sostenibilità ambientale e il cicloturismo. Lavorare in sinergia con gli operatori economici del territorio contribuisce a rendere Rocca San Giovanni un punto di riferimento sempre più importante della Costa dei Trabocchi.”

L’iniziativa di Fiab ha coinvolto ben 171 Comuni in tutta Italia, rappresentando circa il 22% della popolazione nazionale. Le Bandiere Gialle sono state assegnate con i bike-smile, simbolo del miglioramento del benessere urbano e della fruibilità dei territori. La mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta sono diventati leva strategica per la qualità urbana, la sicurezza stradale, la salute pubblica e l’attrattività del turismo sostenibile.

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