venerdì, Marzo 13, 2026
Attualità

Rocca San Giovanni si trasforma digitalmente: partecipa al progetto “Comune Full Digital” per migliorare i servizi alla cittadinanza

Il Comune di Rocca San Giovanni parteciperà al progetto “Comune Full Digital”, un’iniziativa promossa da Formez PA per accelerare la trasformazione digitale degli enti locali. Il Comune è stato selezionato insieme ad altri piccoli comuni italiani nell’ambito delle attività del Progetto FAST, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

Il progetto mira a migliorare l’efficienza interna del Comune e a offrire ai cittadini servizi sempre più accessibili attraverso la realizzazione di un modello organizzativo digitale. Grazie all’accompagnamento di Formez, si prevede di rafforzare la capacità amministrativa, l’adesione agli obblighi normativi e di migliorare i servizi con attività di affiancamento, formazione e strumenti pratici per la redazione di atti e la dematerializzazione dei documenti.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha dichiarato: “È un’opportunità straordinaria per modernizzare strutture, processi e servizi, garantendo ai cittadini strumenti più semplici, sicuri e accessibili. L’accompagnamento del Formez ci permetterà di implementare un modello organizzativo realmente orientato all’erogazione di prestazioni tramite strumenti digitali”.

Il progetto prevede un accompagnamento dedicato per supportare l’ente nella realizzazione di microprogetti individuati attraverso l’assessment digitale. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il Piano Triennale per l’Informatica, coinvolgendo tutti i dipendenti comunali e aumentando la consapevolezza sull’impatto della digitalizzazione.

Si presterà particolare attenzione alla costruzione dell’ecosistema amministrativo digitale, con l’integrazione dei dati con i sistemi nazionali, l’interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e lo sviluppo di iniziative legate a piattaforme abilitanti, sicurezza informatica, gestione documentale, comunicazione e promozione dei servizi digitali.

Il sindaco ha concluso affermando che grazie a questo percorso, Rocca San Giovanni potrà completare gli adempimenti essenziali in tempi più rapidi e rafforzare la capacità dell’ente di innovare, contribuendo alla creazione di un’amministrazione più organizzata, trasparente e vicina alla comunità locale.

