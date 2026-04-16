Roccacasale, 6° Memorial Teodora e Ludovico: gran prix MTB 2026 e Trofeo Ranalli nel weekend sportivo a Valle Peligna.

La Valle Peligna si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del grande sport e della partecipazione con il ritorno di uno degli eventi più attesi del calendario nazionale di mountain bike. Sabato 18 e domenica 19 aprile, il bike park di Roccacasale sarà il palcoscenico di due giornate di gare organizzate dalla Pavind Bike Team, con la partecipazione di ciclisti provenienti da gran parte del Centro Italia.

Al centro del programma ci sarà il 6° Memorial Teodora e Ludovico, che rappresenta la prima tappa del Gran Prix Centro Italia MTB Giovanile 2026. Insieme a questo importante evento, si svolgerà anche l’8° Trofeo Pavind, riservato alle categorie internazionali FCI e Master e inserito nel calendario Nazionale Top Class XCO 2026. Si tratta dell’unica gara TOP CLASS XCO in Abruzzo, offrendo agli atleti l’opportunità di accumulare punti validi per il ranking nazionale.

Il Memorial è dedicato a Teodora Casasanta, 39 anni, e al figlio Ludovico, di soli 5 anni, tragicamente uccisi il 29 gennaio 2021, evento che ha profondamente colpito la comunità di Roccacasale. Attraverso questa manifestazione, la Pavind Bike Team vuole ribadire il messaggio che lo sport è contro ogni forma di violenza, promuovendo valori di umanità, rispetto e responsabilità.

Il sindaco di Roccacasale, Enrico Pace, ha sottolineato l’importanza di ricordare e onorare le vittime, trasformando il dolore in impegno concreto per promuovere la cultura del rispetto. La manifestazione non si focalizzerà solo sull’aspetto agonistico, ma coinvolgerà l’intero territorio, valorizzando le eccellenze locali attraverso la promozione di prodotti enogastronomici di qualità.

La prima giornata, sabato 18 aprile, vedrà la partenza del Trofeo Ranalli, gara dedicata ai giovanissimi e intitolata a Fernando Ranalli, figura storica dello sport regionale scomparsa nel 2021. Domenica 19 aprile si terrà la prima tappa del Gran Prix Giovanile Centro Italia MTB 2026, seguita dalla partenza dell’8° Trofeo Pavind, aperto alle categorie internazionali e amatori.

Si prevede una partecipazione numerosa, con atleti provenienti da tutto il Centro Italia, confermando l’importanza e il prestigio dell’evento. La comunità si prepara a celebrare lo sport e a onorare la memoria di coloro che hanno contribuito alla crescita e alla promozione della disciplina ciclistica, dimostrando che la passione per la mountain bike continua a unire e ispirare le generazioni future.