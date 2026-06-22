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Politica

Roccamorice, Comitato SP 64 chiede tavolo tecnico-istituzionale per apertura invernale strada provinciale n. 64 e rilancio comprensorio sciistico Passolanciano-Maielletta

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Il Comitato SP 64 di Roccamorice ha ricevuto una cortese e puntuale risposta dall’ARAP Abruzzo, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Mario Battaglia, in merito alle proposte formulate dal Comitato stesso. Si chiede ora che gli enti competenti convochino al più presto un tavolo tecnico-istituzionale per discutere su diverse questioni, in particolare sull’apertura invernale della strada provinciale n. 64 Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone e sulle prospettive di rilancio del comprensorio sciistico Passolanciano-Maielletta.

Il Comitato SP 64 di Roccamorice si è espresso in merito alla risposta ricevuta da parte dell’ARAP Abruzzo, manifestando la propria gratitudine per l’attenzione dedicata alla questione. Si auspica ora che venga convocato al più presto un tavolo tecnico-istituzionale per discutere delle proposte avanzate, con particolare attenzione all’apertura invernale della strada provinciale n. 64 e alle prospettive di rilancio del comprensorio sciistico.

Il Comitato chiede che sia garantito uno spazio di confronto e di dialogo con gli enti competenti, al fine di poter valutare al meglio le proposte presentate e trovare soluzioni concrete per il territorio. Si sottolinea l’importanza di un approccio inclusivo e partecipativo per affrontare le sfide che il territorio si trova ad affrontare.

L’obiettivo è quello di lavorare insieme per individuare le migliori strategie per lo sviluppo del comprensorio, tenendo conto delle esigenze della comunità locale e delle potenzialità del territorio. Il Comitato si mostra disponibile a collaborare attivamente con le istituzioni per individuare le soluzioni più idonee a sostenere lo sviluppo economico e turistico della zona.

Il confronto tra le diverse realtà coinvolte appare fondamentale per individuare le azioni da intraprendere per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio. Il Comitato SP 64 si dichiara pronto a contribuire attivamente a questo processo, auspicando che il tavolo tecnico-istituzionale possa essere convocato al più presto per iniziare a lavorare insieme per il benessere della comunità di Roccamorice e dei territori circostanti.

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