Roccamorice: incontro pubblico per discutere dell’apertura invernale della SP 64

Roccamorice si prepara ad un importante incontro pubblico sulla Strada Provinciale 64, previsto per sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10:00. L’evento, organizzato dal Comune di Roccamorice in collaborazione con il Comitato SP 64, si svolgerà presso la sala polivalente Don Donato Bianco, in via Trieste. L’incontro avrà come tema centrale l’apertura invernale della SP 64, che collega Roccamorice a Fonte Tettone, insieme alla progettazione di un parcheggio di scambio e alla riconversione dello Stazzo in località “Le Nette”. Si discuteranno anche le prospettive di sviluppo del versante pescarese della Maiella. Recentemente, si è tenuto un incontro tra il Comitato SP 64 e la Provincia di Pescara. Alla presenza del Presidente Ottavio De Martinis, del consigliere provinciale Antonio Romano, del dirigente Marco Scorrano e della segretaria Francesca Diodati, la Provincia ha manifestato la propria disponibilità a garantire la messa in sicurezza della strada. Inoltre, si sta valutando un progetto che preveda un transito regolato attraverso bus-navetta, includendo anche operazioni di sgombero neve. Il Comitato SP 64 ha accolto positivamente questa disponibilità e ha avviato una petizione popolare su change.org per l’apertura invernale della SP 64, la quale ha già raccolto 255 adesioni. Le istituzioni sono invitate a farsi carico del finanziamento necessario per l’acquisto o il noleggio di minibus. L’incontro del 13 dicembre rappresenta un’importante opportunità per discutere questi temi cruciali per la comunità e per il territorio.