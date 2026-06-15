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Roccamorice: proposte per la valorizzazione della SP 64 e il miglioramento dell’accesso al bacino sciistico

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Il Comitato SP 64 ha reso noto di ritenere non più rinviabile l’accesso al bacino sciistico della Maielletta attraverso la SP 64 Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone. Il Comitato ha valutato come insufficienti le misure messe in atto dal Comune di Roccamorice, come la riconversione dello stazzo in località Le Nette e la realizzazione di un parcheggio di interscambio, in assenza degli impianti di risalita, delle strade di collegamento e di un servizio di navetta ben organizzato.

Il Comitato ha quindi sottoposto al vaglio di ARAP, Ente Parco, Soprintendenza, Provincia e Comune alcune proposte per migliorare la situazione. In particolare, ha proposto di ubicare il nuovo parcheggio di interscambio in località Pagliari, più vicino al paese di Roccamorice per favorire l’afflusso di visitatori durante l’estate, quando i posti auto tendono a saturarsi.

Inoltre, il Comitato ha formulato una proposta per l’apertura invernale della SP 64 e l’accesso diretto al bacino sciistico della Maielletta tramite la stessa strada. Ritiene che sia possibile mettere in atto questa proposta già a partire da quest’anno, in attesa che vengano realizzate le infrastrutture necessarie.

Il Comitato ha anche evidenziato le restrizioni sempre maggiori alla libera fruizione del territorio montano, come dimostrato dalla chiusura simultanea di tutte e tre le direttrici di accesso al Blockhaus durante una tappa del Giro d’Italia. Non è chiaro se il sistema dei parcheggi di interscambio sia concepito come complemento o come alternativa al trasporto privato, né se l’obiettivo sia limitare la circolazione dei mezzi privati per tutto l’anno.

Infine, il Comitato SP 64 ha sollevato dubbi sulla mancanza di interventi per sistemare e mettere in sicurezza gli ultimi chilometri della SP 64, da Le Nette al confine di provincia. Si auspica che vengano prese in considerazione queste questioni, visto che la sommità della Maiella è stata definita “Sancta Sanctorum” dal Presidente del Parco qualche mese fa.

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