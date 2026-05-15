Roccaraso: la tappa epica nel Giro d’Italia ’64

Il tema di RoccAraso è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. La località abruzzese è stata teatro di momenti memorabili, tra cui la tappa del Giro d’Italia che vi si concluse nel lontano 1964.

Nel corso degli anni, RoccAraso è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, soprattutto per la sua posizione strategica e per le sue strade tortuose e impegnative che mettono alla prova i corridori.

La storia di quella tappa epica del ’64 è ricca di suspense e colpi di scena, rimanendo impressa nella memoria degli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Un evento che ha contribuito a rendere RoccAraso una tappa leggendaria nel panorama ciclistico internazionale.

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